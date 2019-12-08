8 дек. 2019 г., 11:55
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Научное развитие Ирана возмутило США: иранский ученый

Научное развитие Ирана возмутило США: иранский ученый

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – Иранский учёный, который был задержан в США, назвал главной причиной возмущения Вашингтона научное развитие Тегерана.

22 октября 2018 года Масуд Солеймани отправился в США как преподаватель и исследователь, но  был арестован в аэропорту Чикаго по неизвестной причине и переведён в тюрьму в Атланте, несмотря на получение визы. Он находился в тюрьме 14 месяцев без предъявления обвинений.
Преподаватель иранского университета Тарбиат Модаррес заявил, что американцы боятся познаний иранцев.
"Цель США – враждебность по отношению к иранскому народу. Они являются врагом No 1 Ирана и иранцев. Когда они (американцы – ред.) перевозили меня в тюрьму, то сказали другим заключённым, что я террорист, который пытался подорвать бомбу. Но даже заключённые не поверили их утверждениям", отметил Солеймани.
Он также поблагодарил за усилия Верховного Лидера, правительство, судебную власть и главу МИД Ирана за освобождение.
В рамках соглашения об обмене заключёнными Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

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