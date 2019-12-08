Научное развитие Ирана возмутило США: иранский ученый

22 октября 2018 года Масуд Солеймани отправился в США как преподаватель и исследователь, но был арестован в аэропорту Чикаго по неизвестной причине и переведён в тюрьму в Атланте, несмотря на получение визы. Он находился в тюрьме 14 месяцев без предъявления обвинений.

Преподаватель иранского университета Тарбиат Модаррес заявил, что американцы боятся познаний иранцев.

"Цель США – враждебность по отношению к иранскому народу. Они являются врагом No 1 Ирана и иранцев. Когда они (американцы – ред.) перевозили меня в тюрьму, то сказали другим заключённым, что я террорист, который пытался подорвать бомбу. Но даже заключённые не поверили их утверждениям", отметил Солеймани.

Он также поблагодарил за усилия Верховного Лидера, правительство, судебную власть и главу МИД Ирана за освобождение.

В рамках соглашения об обмене заключёнными Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392