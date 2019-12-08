Враги не смогли нанести ущерб иранской экономике: Рухани

Рухани, который сегодня предложил парламенту государственный бюджет страны на следующий финансовый год, начинающийся с 21 марта 2020 года, заявил: "План бюджета показывает, что мы сможем управлять Ираном, несмотря на санкции".

По его словам, несмотря на увеличение санкций и давлений за последние 9 месяцев, основные проекты либо уже начаты, либо будут реализованы до конца года.

"Враги Ирана, американцы и сионисты, полагали, что путём ужесточения их санкций против Тегерана правительство страны не сможет выполнять законы и бюджет, но они разочарованы сегодня, и их ждёт дальнейшее разочарование", добавил Рухани.

Глава иранского правительства также сообщил об открытии 35 дамб за последние 6 лет.

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