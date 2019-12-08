Товарооборот Ирана и Южной Африки составил менее 100 млн. долларов

Назвав удовлетворительным уровень политических отношений Ирана и Южной Африки, иранский чиновник призвал к расширению экономических связей двух стран.

По его словам, Южная Африка в 2018 году привлекла иностранный капитал на сумму 135 млрд. долларов. Он выразил надежду, что Южная Африка предоставит Ирану доступ к рынку различных африканских стран.

Карбаси также сообщил о возобновлении работы совместной экономической комиссии Ирана и Южной Африки.

Он призвал к сотрудничеству с Южной Африкой в таких областях, как нефтехимия, битум, продукты питания, нефтепродукты, производство автозапчастей и электроэнергии, строительство и технические услуги.

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