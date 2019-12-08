8 дек. 2019 г., 09:27
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News Code: 83585385
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Иранец стал лучшим тренером года по тхэквондо

Иранец стал лучшим тренером года по тхэквондо

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – Иранец Реза Мехмандуст признан лучшим тренером 2019 года по тхэквондо.

Иранский тренер сборной Азербайджана по тхэквондо в 2016 году также получил данное звание.
Джун Джанг из Южной Кореи в весовой категории до 58 кг стал лучшим тхэквондистом года среди мужчин. Панипак Вунг признан также лучшей тхэквондисткой года среди женщин.
Церемония "World Taekwondo Gala Awards" прошла в субботу вечером в Москве.

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