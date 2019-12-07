50 достижений ядерной энергетики Ирана будут обнародованы в апреле следующего года

Али Асгар Заэран сообщил об этом в субботу журналистам в кулуарах церемонии открытия 50-й выставки достижений атомной промышленности, состоявшейся в Исламском Университете Азад в Карадже.

Представление вторичного контура реактора в Араке

Заэран сказал, что в ближайшие дни будет открыт вторичный контур реактора в Араке, что является очень большим шагом.

Он сказал, что подход иранской Организации по атомной энергии - это коммерциализация исследований, добавив: «Это означает представление достижений науки и технологии Организации по атомной энергии».

Заэран также назвал производные тяжёлой воды или растворители примерами такой деятельности.

Радиофармпрепаратами ядерной технологий пользуется один миллионом человек

Около миллиона человек используют радиофармпрепараты ядерных технологий, а также более 190 медицинских центров применяют их. В то же время в области сельского хозяйства и радиационных систем также используются достижения Организации по атомной энергии.

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