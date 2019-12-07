Состоялось 12-е заседание Постоянной ирано-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

По итогам заседания, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов подписали соглашение о развитии двустороннего сотрудничества.

Соглашение, состоявшее из 104 стати предусмотрено для развития ирано- кыргызского сотрудничества в экономической, научной, технической и культурной сферах.

Во время переговорах, стороны отметили важную роль свободной торговой зоны Энзели в развитии торгово-экономичекого сотрудничества между Тегераном и Бишкеком через Каспийское море.

СТЗ «Энзели» — единственная свободная зона на южном берегу Каспия. Она служит экономическим центром Ирана и занимает 9,4 гектара на суше и 40 км береговой линии. Ключевым объектом экономической зоны является порт Энзели.

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