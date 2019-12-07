7 дек. 2019 г., 18:04
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News Code: 83584875
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22 иранских университета попали в мировой «зелёный» рейтинг

22 иранских университета попали в мировой «зелёный» рейтинг

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — 22 университета из Ирана вошли в список «ответственных к природе» высших учебных заведениях мира.

В мировом рейтинге Занджанский государственный университет занял 48-е место, а еще 21 иранский университет вошел в список «ответственных к природе» вузов мира.

UI GreenMetric World University Ranking — инициатива научного сообщества, учреждённая в 2010 году под эгидой Universitas Indonesia.  Рейтинг поддерживает инициативы тысяч университетов со всего мира. Положение в рейтинге зависит от количественных результатов по определённым критериям снижения нагрузки университета на окружающую среду, приверженности концепции устойчивого развития и «экологическому» образу жизни.

Его цель – количественная оценка усилий по поддержанию устойчивости (экологичности) кампусов. Предполагалось создать онлайн-опрос, чтобы отобразить программы и политику устойчивого развития в университетах по всему миру.

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