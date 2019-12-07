22 иранских университета попали в мировой «зелёный» рейтинг

В мировом рейтинге Занджанский государственный университет занял 48-е место, а еще 21 иранский университет вошел в список «ответственных к природе» вузов мира.

UI GreenMetric World University Ranking — инициатива научного сообщества, учреждённая в 2010 году под эгидой Universitas Indonesia. Рейтинг поддерживает инициативы тысяч университетов со всего мира. Положение в рейтинге зависит от количественных результатов по определённым критериям снижения нагрузки университета на окружающую среду, приверженности концепции устойчивого развития и «экологическому» образу жизни.

Его цель – количественная оценка усилий по поддержанию устойчивости (экологичности) кампусов. Предполагалось создать онлайн-опрос, чтобы отобразить программы и политику устойчивого развития в университетах по всему миру.

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