Идет подготовка визита Рухани в Японию

"Пока идет подготовка визита Рухаи в Японию, и окончательное решение о дате визита будет принято в ближайшее время", заявил Аракчи в интервью японскому телеканалу NHK в Вене.

При этом иранский дипломат отметил, что "есть вероятность того, что визит состоится до конца текущего месяца".

Он назвал Японию экономическим партнером Ирана, выразив надежду на то, что Токио возобновит покупки иранской нефти

Напомним, что в прошлую неделю Аракчи побывал с визитом в Токио. Одной из тем переговоров значилась организация визита Рухани в Японию. Он также передал премьер-министру Японии Синдзо Абэ письменное послание от иранского президента.

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