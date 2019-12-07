Иранский посол констатировал рост взаимодействия Тегерана и Будапешта

Иранский посол в субботу в интервью ИРНА подвел итоги своей дипломатической миссии в Венгрии.

Кроме роста ирано-венгерского сотрудничества в политической культурной, парламентской, научной и академической сферах, Раджаби отметил развитие экономического сотрудничества двух стран. "В период с 2015 по 2018 годы товарооборот Ирана с Венгрией увеличился в 3 раза. Ирано-Венгерский товарный оборот в 2015 году составил 32 млн долларов, а в 2018 году — 180 млн долларов, то есть увеличился в три раза", указал посол.

"Правительство Ирана полно решимости развивать и углублять отношения с Венгрией в политической и экономической сферах", заключал он.

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