7 дек. 2019 г., 16:28
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News Code: 83584744
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Иранский посол констатировал рост взаимодействия Тегерана и Будапешта

Иранский посол констатировал рост взаимодействия Тегерана и Будапешта

Белград, 7 декабря. ИРНА — Посол Ирана в Венгрии Голям Али Раджаби констатировал рост взаимодействия двух стран, в частности в последние годы в политической, экономической, культурной, парламентской, научной и академической сферах.

Иранский посол в субботу в интервью ИРНА подвел итоги своей дипломатической миссии в Венгрии.

Кроме роста ирано-венгерского сотрудничества в политической культурной, парламентской, научной и академической сферах, Раджаби отметил развитие экономического сотрудничества двух стран. "В период с 2015 по 2018 годы товарооборот Ирана с Венгрией увеличился в 3 раза.  Ирано-Венгерский товарный оборот в 2015 году составил 32 млн долларов, а в 2018 году — 180 млн долларов, то есть увеличился в три раза", указал посол.

"Правительство Ирана полно решимости развивать и углублять отношения с Венгрией в политической и экономической сферах", заключал он.

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