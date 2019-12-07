Иран развивает сотрудничество с Всемирной туристской организацией

Назвав туризм одним из приоритетов Ирана, Нотарианни заявил о своей деятельности в области туризма в 30 странах мира.
Заместитель министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Вали Теймури сказал, что туризм может заменить экспорт иранской нефти.
"Иран с цивилизацией, которая датируется около 7000 лет до нашей эры, и разнообразием климата является одним из туристических направлений мира", заявил иранский чиновник.
Он также отметил, что Иран и Всемирная туристская организация в прошлом году достигли письменного соглашения в кулуарах международной туристической выставки "FITUR" в Мадриде.
Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Советник Всемирной туристической организации Марчелло Нотарианни заявил о готовности ведомства к составлению комплексного туристического плана Ирана.
Назвав туризм одним из приоритетов Ирана, Нотарианни заявил о своей деятельности в области туризма в 30 странах мира.
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