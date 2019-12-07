7 дек. 2019 г., 15:30
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News Code: 83584636
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США передали Ирану иранского ученого Солеймани

США передали Ирану иранского ученого Солеймани

Тегеран, 7 декабря. ИРНА — США передали властям Ирана иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре 2018 года.

"Сулеймани, который год назад был странным образом задержан спецслужбами США без предъявления каких-либо обвинений был передан иранским властям", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

В рамках соглашения об обмене заключенными, Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

В нем отмечается, что иранский ученый вернется на родину в ближайшие часы.

В своем сообщении иранского МИД выразил благодарность всем, кто принял участие в освобождении иранского ученого, особенно правительству и посольству Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране.

Сулеймани был задержан в аэропорту Чикаго 22 октября 2018 года. Он прибыл в США по приглашению клиники Майо в Миннесоте для руководства исследовательской программой по лечению пациентов, перенесших инсульт, однако внезапно был обвинен в попытке экспортировать флаконы с гормоном роста из США в Иран вопреки американским санкциям.

В рамках соглашения об обмене заключенными, Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

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