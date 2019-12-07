Иран и Оман призвали к расширению экономического сотрудничества

Выступая на 18-м заседании Совместной экономической комиссии Ирана и Омана, он выразил надежду на подписание соглашения морского транспорта между двумя странами.

По его словам, соседние рынки Омана готовы импортировать нефтехимические продукты в страну.

Иранские фрукты в Омане

Оманский чиновник сообщил об импорте иранских фруктов в Оман за последние годы.

Аль Сунаиди рассказал об особой позиции иранских фруктов в оманском рынке.

Напомним, министр иностранных дел Омана Юсеф бен Аляви в прошлой неделе посетил Тегеран с визитом и встретился с иранскими властями.

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