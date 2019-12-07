7 дек. 2019 г., 15:28
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News Code: 83584522
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Иран и Оман призвали к расширению экономического сотрудничества

Иран и Оман призвали к расширению экономического сотрудничества

Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Международный транспортный коридор "Север-Юг" является хорошей возможностью для экспорта и импорта не только для Ирана и Омана, а для соседних стран. Об этом заявил в субботу министр торговли и промышленности Омана Али бен Масуд Аль Сунаиди.

Выступая на 18-м заседании Совместной экономической комиссии Ирана и Омана, он выразил надежду на подписание соглашения морского транспорта между двумя странами.
По его словам, соседние рынки Омана готовы импортировать нефтехимические продукты в страну.
Иранские фрукты в Омане
Оманский чиновник сообщил об импорте иранских фруктов в Оман за последние годы.
Аль Сунаиди рассказал об особой позиции иранских фруктов в оманском рынке.
Напомним, министр иностранных дел Омана Юсеф бен Аляви в прошлой неделе посетил Тегеран с визитом и встретился с иранскими властями.

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