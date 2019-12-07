Иранская ученица завоевала золотую медаль на математической олимпиаде SASMO

Сингапурская математическая олимпиада SASMO 2019 с участием более 40 ты. Школьников из 21 азиатских стран прошла в Сингапуре.
SASMO является крупнейшей олимпиадой по математике среди учащихся школ в Юго-Восточной Азии, которая охватывает более 15 тысяч детей и 20 стран. Мероприятие организовывается партнером SASMO — Singapore International Math Contests Centre.
Бендер-Аббас, 7 декабря, ИРНА – Иранка Атриса Садат Мусавиан выиграла золотую медаль на Сингапурской математической олимпиаде SASMO 2019.
Сингапурская математическая олимпиада SASMO 2019 с участием более 40 ты. Школьников из 21 азиатских стран прошла в Сингапуре.
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