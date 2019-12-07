7 дек. 2019 г., 12:46
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Мужская сборная Ирана по баскетболу на колясках получила бронзу чемпионата Азии

Мужская сборная Ирана по баскетболу на колясках получила бронзу чемпионата Азии

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Мужская сборная Ирана по баскетболу на колясках одержал победу над Японией и завоевала бронзу на чемпионате в Таиланде.

В последний день чемпионата по баскетболу на колясках иранская мужская команда одержала победу над японской командой со счетом 6655, и получила бронзу чемпионата. Иранцы ранее выиграли отборочный раунд против сборных Китая, Таиланда и Южной Кореи и уступили Японии и Австралии.

В четверг иранская мужская баскетбольная команда получила квоту на Паралимпийский турнир в Токио 2020, одержав победу над Китаем и попав в четверку лучших команд соревнований.

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