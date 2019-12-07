Ирану не запрещено развитие ракетной и космической программы: Россия

"Исламская Республика Иран является членом ООН и международных договоров о нераспространении оружия массового уничтожения, включая ДНЯО", как говорится в письме постоянного представительства РФ при ООН к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций.
"Никакие договоры, в том числе резолюция No 2231 Совбеза ООН, не вводили запрет на развитие Ираном ракетной и космической программы", отмечается в документе.
В письме говорится, что нет никаких доказательств о нарушении Ираном резолюции No 2231. Москва также выражает сожаление из-за усилий ряда участников Совбеза ООН по искажению режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ).
"Удивительно, что все эти обвинения делает тот член Совбеза ООН, который сам отказался от выполнения резолюции No 2231", написано в письме, где добаляется, что этот акт считается нарушением пункта 25 Устава ООН.
Нью-Йорк, 7 декабря, ИРНА - Ирану не запрещено развитие ракетной и космической программы какой-либо международной процедурой. Об этом заявило постоянное представительство РФ при ООН.
"Исламская Республика Иран является членом ООН и международных договоров о нераспространении оружия массового уничтожения, включая ДНЯО", как говорится в письме постоянного представительства РФ при ООН к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций.
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