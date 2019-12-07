Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД

"Мы не считаем правильным обращаться к этому механизму, потому что мы уверены: в этом случае возникнут основания для дальнейшего размежевания участников СВПД, в то время как сейчас главное - обеспечивать консолидацию усилий всех оставшихся в сделке стран в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона", - сказал Рябков журналистам.

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