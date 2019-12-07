7 дек. 2019 г., 11:47
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News Code: 83584074
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Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД

Рябков назвал главную цель для оставшихся участников СВПД

Москва, 7 декабря, ИРНА. Москва считает, что оставшиеся участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не должны обращаться к механизму разрешения споров в условиях, когда главная цель - противостоять "разрушительной линии" США по окончательному слому сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не считаем правильным обращаться к этому механизму, потому что мы уверены: в этом случае возникнут основания для дальнейшего размежевания участников СВПД, в то время как сейчас главное - обеспечивать консолидацию усилий всех оставшихся в сделке стран в интересах коллективного противостояния разрушительной линии Вашингтона", - сказал Рябков журналистам.

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