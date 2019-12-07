7 дек. 2019 г., 10:35
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News Code: 83583896
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Объем экономических отношений между Тегераном и Маскатом увеличился в условиях санкций

Объем экономических отношений между Тегераном и Маскатом увеличился в условиях санкций

Тегеран, 7 декабря, ИРНА - Расследование объема торговли между Исламской Республикой Иран и Оманом в последние годы показывает рост на сумму 1 млрд долларов и 160 млн. долларов.

Статистические данные ТПП Ирана показывают рост в объеме торговли между двумя странами, и экспортная стоимость Ирана в Оман с 146 млн. долларов США в 2012 году на 728 млн. долларов в настоящее время.

Сегодня, несмотря на жесткие санкции США, встречается увеличение товарооборота между двумя странами на 5.3 процента за последние пять лет.

Теперь легко можно получить в Оман и зарегистрировать предприятие в стране и в свободных зонах. В настоящее время между двумя странами существует прямая воздушная и морская рейсы.

Обзор партнерства между Тегераном и Маскатом за последние 40 лет иллюстрирует хорошее взаимодействие между правительствами и частным сектором в двух странах и, как ожидается, будет продолжаться.

Заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран намечено провести в декабре в Тегеране, и это может стать возможностью для дальнейшего укрепления торговых отношений между двумя странами.

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