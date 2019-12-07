Иран готов к активизации сотрудничества с региональными государствами в сфере транспорта

Выступая на 14-м заседании межправительственной комиссии по проекту TRACECA в Баку, он назвал стратегию по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACEСA) возможностью для расширения сотрудничества стран-участников в проекте.

Указав на географическое положение Ирана, он сказал, что Исламская Республика Иран в целях развития дипломатии транспорта присутствовала на этой встрече.

Иранский чиновник также сказал, что Иран превратился в путь связи государств-членов ТРАСЕКА с Персидским заливом, Черным морем и Центральной Азией.

Адам-Нежад выразил надежду, что государства-члены TRACECA укрепят сотрудничество с Ираном, чтобы найти пути для увеличения международных перевозок и транзита через безопасную страну Иран.

14-е заседание Межправительственной комиссии по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) в пятницу состоялось в Баку, в котором приняли участие представители 13 стран, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392