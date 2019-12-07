7 дек. 2019 г., 10:39
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News Code: 83583893
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Иран готов к активизации сотрудничества с региональными государствами в сфере транспорта

Иран готов к активизации сотрудничества с региональными государствами в сфере транспорта

Баку, 7 декабря. ИРНА. Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрам Адам-Нежад в пятницу заявил о готовности Тегерана к развитию сотрудничества с региональными государствами в сфере транспорта.

Выступая на 14-м заседании межправительственной комиссии по проекту TRACECA в Баку, он назвал стратегию по развитию транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACEСA) возможностью для расширения сотрудничества стран-участников в проекте.
Указав на географическое положение Ирана, он сказал, что Исламская Республика Иран в целях развития дипломатии транспорта присутствовала на этой встрече.
Иранский чиновник также сказал, что Иран превратился в путь связи государств-членов ТРАСЕКА с Персидским заливом, Черным морем и Центральной Азией.
Адам-Нежад выразил надежду, что государства-члены TRACECA укрепят сотрудничество с Ираном, чтобы найти пути для увеличения международных перевозок и транзита через безопасную страну Иран.
14-е заседание Межправительственной комиссии по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) в пятницу состоялось в Баку, в котором приняли участие представители 13 стран, включая Иран.

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