Зариф подверг критике молчание Запада в отношении ядерного арсенала сионистского режима

«Израиль сегодня испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран. Три европейские страны (Германия, Великобритания и Франция) и Соединенные Штаты никогда не жалуются на единственный ядерный арсенал в Западной Азии, который вооружен ракетами, действительно предназначенные для ношения ядерных боеголовок, но они нервничают по поводу нашего обычного и оборонительного оружия», - написал он в Twitter.

СМИ сионистского режима сообщили в пятницу, что минобороны Израиля вчера вечером испытало ракету дальнего радиуса действия "Иерихон-4", способную нести ядерную боеголовку.

Сионистский режим утверждает, что испытание было успешным.

Это испытание было осуществлено в то время как, когда сионистский режим неоднократно выступал против ракетных испытаний Ирана и призывал к санкциям против Тегерана, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану в отношении ядерной сделки.

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