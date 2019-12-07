Япония будет сотрудничать с Министерством энергетики Ирана

Фарахнакиян встретился с директором Японского центра сотрудничества для Ближнего Востока в кулуарах конференции городского центра управления водными ресурсами в Тегеране в целях проведения специализированных семинаров.

«По итогам переговоров мы планируем провести пять учебных курсов и пять специализированных семинаров в области водоснабжения и электроснабжения в сотрудничестве с японской стороной», - сказал он.

«После одобрения японской стороной и объявления Ирану в течение месяца мы предоставим конкретный график регулярного проведения курсов на 2020 год, а затем приступим к осуществлению курсов», - отметил Фарахнакиян.

«По соглашению сторон, в дополнение к проведению учебных курсов в Японии для специалистов, мы будем использовать японских инструкторов и преподавателей в нашей стране, - указал он.

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