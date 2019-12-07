Участники 14-го заседания Совместной комиссии по СВПД выступили с заключительным заявлением

«Встреча прошла в критических условиях. Участники признали приверженность Ирана своим обязательствам в течение 14 месяцев после выхода США из ядерной сделки и повторного введения санкций, которые не позволили Тегерану в полной мере воспользоваться преимуществами СВПД. Участники отметили, что СВПД является многосторонним достижением и ключевым элементом глобальной структуры нераспространения. В связи с этим были выражены серьезные опасения по поводу некоторых событий, в том числе шагов Ирана по выполнению следующих ядерных обязательств», - говорится в заявлении.

Все члены подчеркнули ключевое значение полного и эффективного осуществления соглашения 2015 года всеми сторонами и их решимость продолжать усилия по поддержанию соглашения. Исходя из этого и в ответ на совместное заявление министров иностранных дел стран СВПД в сентябре прошлого года в Нью-Йорке, остальные страны-члены, подчеркнув важность защиты экономических интересов Ирана, вытекающих из ядерной сделки, настоятельно призвали Иран предпринять все необходимые шаги для полного выполнения своих ядерных обязательств и отказаться от дальнейших шагов по сокращению обязательств по СВПД.

Члены подтвердили свою коллективную ответственность за продолжение ключевых проектов в области нераспространения, которые являются неотъемлемой частью СВПД. Они приветствовали продолжающиеся усилия Рабочей группы Арак и совместного комитета начальников штабов Англии и Китая по продвижению модернизации завода в Араке.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

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