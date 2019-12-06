Лавров призвал к деэскалации напряжённости в Персидском заливе

"Призываем к преодолению напряженности в Персидском заливе через диалог. Это предусмотрено достаточно давно сформулированной российской концепцией коллективной безопасности в Заливе, и последовательная реализация этой идеи позволит заложить фундамент для формирования архитектуры взаимного доверия во всем ближневосточном регионе", - заявил министр, выступая на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.

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