В РФ обвинили США в деструктивных действиях по СВПД

"Единственным препятствием восстановлению заложенного в СВПД баланса является деструктивная антииранская линия США, которые в одностороннем порядке отказались от выполнения своей части "ядерной сделки", одобренной резолюцией СБ ООН 2231, и мешают ее реализации остающимися сторонами", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, все участники прошедшей встречи - Россия, Великобритания, Германия, Иран, Китай и Франция - подтвердили твердую и неизменную приверженность СВПД, сошлись на необходимости соблюдения условий сделки всеми сторонами.

МИД РФ также отметил принципиальную важность того, что предпринимаемые Ираном шаги по сокращению своих обязательств носят обратимый характер, а ядерная программа страны остается под контролем МАГАТЭ.

Кроме того, российская сторона отметила острую необходимость сопряжения усилий остающихся участников СВПД для поддержания жизнеспособности договоренностей и создания защищенной среды для реконфигурации объекта в Фордо под производство стабильных изотопов и модернизации реактора в Араке.

Российский МИД также сообщил, что замглавы МИД Сергей Рябков, представлявший Россию на прошедшем заседании, провел встречи с политдиректором МИД Франции Филиппом Эррерой, директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуном и генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в 2018 году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

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