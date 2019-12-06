6 дек. 2019 г., 22:08
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News Code: 83583489
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Аракчи провел встречу с новым Генсеком МАГАТЭ

Аракчи провел встречу с новым Генсеком МАГАТЭ

Вена, 6 декабря. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу в Вене с новым генеральным секретарем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Аракчи и глава МАГАТЭ провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает корреспондент ИРНА в Вене.

Генеральная конференция МАГАТЭ 2 декабря на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. В тот же день он заявил, что планирует посетить Иран в ближайшее время.

Гросси отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода - конструктивные и основанные на взаимном уважении.

Сегодня в Вене прошла Встреча совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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