Аракчи провел встречу с новым Генсеком МАГАТЭ

Аракчи и глава МАГАТЭ провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего сотрудничества, сообщает корреспондент ИРНА в Вене.

Генеральная конференция МАГАТЭ 2 декабря на специальной сессии утвердила назначение Гросси на пост нового главы агентства. В тот же день он заявил, что планирует посетить Иран в ближайшее время.

Гросси отметил, что намерен установить с Ираном отношения другого рода - конструктивные и основанные на взаимном уважении.

Сегодня в Вене прошла Встреча совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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