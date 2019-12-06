Иран: все участники СВПД считают США источником напряженности вокруг ядерной сделки

"Все участники подтвердили, что без обеспечения интересов Ирана невозможно продолжать СВПД", заявил он журналистам по итогам встречи совместной комиссии по выполнению СВПД, передает корреспондент ИРНА.

По его словам, на сегодняшнем заседании все участники назвали действия США, а в частности политику максимального давления в отношении Ирана главной причиной напряженности вокруг иранской ядерной сделки.

Аракчи также добавил, что участники подчеркнули, что они не поддерживают политику максимального давления США против Ирана, прилагая при этом все усилия для сохранения ядерной сделки.

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