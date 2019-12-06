Иран и Россия призвали к расширению научного сотрудничества

Глава Высшего совета культурной революции Ирана Саид Реза Амели в четверг встретился с председателем комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

В ходе встречи стороны обсудили культурные отношения между Ираном и Россией, подчеркнув, что парламенты также могут способствовать укреплению таких связей.

Напомним, Амели также на встрече с помощником президента России по вопросам образования и науки Андреем Фурсенко призвал к расширению культурных и научных отношений с РФ.