6 дек. 2019 г., 16:09
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News Code: 83583182
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Иран и Россия призвали к расширению научного сотрудничества

Иран и Россия призвали к расширению научного сотрудничества

Москва, 6 декабря. ИРНА. Иран и Россия стремятся развивать сотрудничество в областях науки и образования.

Глава Высшего совета культурной революции Ирана Саид Реза Амели в четверг встретился с председателем комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым.
В ходе встречи стороны обсудили культурные отношения между Ираном и Россией, подчеркнув, что парламенты также могут способствовать укреплению таких связей.
Напомним, Амели также на встрече с помощником президента России по вопросам образования и науки Андреем Фурсенко призвал к расширению культурных и научных отношений с РФ.

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