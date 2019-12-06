Постпред ИРИ в Вене: Иран никогда не отказывался от своих прав на добычу нефти

Выступая перед журналистами в кулуарах 177-го заседания ОПЕК, Гарибабади сказал, что квоты по сокращению добычи нефти должны включать страны, которые увеличили добычу нефти в нынешних условиях.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в Вене начали финальный раунд переговоров по корректировке квот сокращения добычи нефти на первый квартал 2020 года.

В четверг мониторинговый комитет рекомендовал усилить сокращение добычи на 0,5 млн. баррелей в сутки - до 1,7 млн. баррелей в сутки до конца марта 2020 года, когда истекает соглашение.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам шестичасового заседания ОПЕК заявил, что эта Организация достигла согласия по сделке ОПЕК+, но не раскрыл деталей договорённости.