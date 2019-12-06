Постпред ИРИ в Вене: Иран никогда не отказывается от своих прав на добычу нефти

Выступая перед журналистами в кулуарах 177-го заседания ОПЕК, Гарибабади сказал, что квот по сокращению добычи нефти должен включать страны, которые увеличили добычу нефти в нынешних условиях.
Министры стран ОПЕК+ на заседании в Вене начали финальный раунд переговоров по корректировке квот сокращения добычи нефти на первый квартал 2020 года.
В четверг мониторинговый комитет рекомендовал усилить сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки - до 1,7 млн баррелей в сутки до конца марта 2020 года, когда сделка истекает.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам шестичасового заседания ОПЕК заявил, что организация достигла согласия по сделке ОПЕК+, не раскрыв деталей договоренностей.
Вена, 6 декабря, ИРНА. Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил в пятницу, что Тегеран никогда не отказывается от своих прав на добычу и экспорт нефти в постсанкционный период.
Выступая перед журналистами в кулуарах 177-го заседания ОПЕК, Гарибабади сказал, что квот по сокращению добычи нефти должен включать страны, которые увеличили добычу нефти в нынешних условиях.
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