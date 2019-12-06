Ульянов заявил об увеличении озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки

«Скоро начнется заседание Совместной Комиссии по СВПД. Оно проходит в условиях, вызывающих все больше озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки», написал Ульянов в пятницу в Twitter.
14-е заседание Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе началось в Вене.
Встреча проходит под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид и замминистры МИД ИРИ Аббаса Аракчи и с участием представителей стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Соединенное Королевство) и Ирана.
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Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов накануне заседания Совместной комиссии по СВПД заявил об увеличении озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки.
«Скоро начнется заседание Совместной Комиссии по СВПД. Оно проходит в условиях, вызывающих все больше озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки», написал Ульянов в пятницу в Twitter.
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