Ульянов заявил об увеличении озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки

«Скоро начнется заседание Совместной Комиссии по СВПД. Оно проходит в условиях, вызывающих все больше озабоченностей в отношении судьбы ядерной сделки», написал Ульянов в пятницу в Twitter.

14-е заседание Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе началось в Вене.

Встреча проходит под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид и замминистры МИД ИРИ Аббаса Аракчи и с участием представителей стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Соединенное Королевство) и Ирана.

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