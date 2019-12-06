6 дек. 2019 г., 15:36
Journalist ID: 2390
News Code: 83583160
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В Вене началось заседание Совместной комиссии по СВПД

В Вене началось заседание Совместной комиссии по СВПД

Тегеран, 6 декабря. ИРНА — 14-е заседание Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе началось в Вене.

Встреча проходит под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид и замминистры МИД ИРИ Аббаса Аракчи и с участием представителей стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Соединенное Королевство) и Ирана.
6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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