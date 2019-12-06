Иран и Таджикистан обсудили пути расширения сотрудничества в области сельского хозяйства

Таджикский министр на этой встрече призвал к развитию сотрудничества с Ираном, заявив о достижениях Таджикистана в области сельского хозяйства.
Указав на общие языковые, культурные, исторические и религиозные традиции Ирана и Таджикистана, Саттари рассказал об увеличении производства сельскохозяйственных продуктов.
Иранский министр заявил, что Исламская Республика Иран добилась значительных достижений в областях сельского хозяйства, таких как производство и развитие сельскохозяйственной техники, поставка и модификация семенных культур, расширение водосборного бассейна и почвы, повышение коэффициента самообеспеченности основных стратегических продуктов и развитие аквакультуры и морского и птицеводства.
Посол Ирана в Таджикистане назвал развитие садов и переработки лекарственных растений, ирригационных и дренажных сетей и новых ирригационных систем, расширение информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также увеличение числа дополнительных и конверсионных отраслей в сельскохозяйственном секторе другими достижениями Ирана в области сельского хозяйства.
Сабери выразил готовность Ирана к сотрудничеству с Таджикистаном на сфере сельского хозяйства.
Тегеран, 6 декабря, ИРНА – Посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери встретился с министром сельского хозяйства Таджикистана Изаттуллой Саттари в Душанбе.
Таджикский министр на этой встрече призвал к развитию сотрудничества с Ираном, заявив о достижениях Таджикистана в области сельского хозяйства.
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