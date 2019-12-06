Зариф: Резолюция No2231 СБ ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет

«Брайан Хук дал странам Евротройки своевременное напоминание, в котором открыто признал, что испытания ракеты Ираном НЕ запрещены в резолюции No2231 Совета Безопасности», - написал иранский министр иностранных дел.
«Одним из недостатков иранской ядерной сделки является то, что она ЗАКОНЧИЛА запрет на испытания Ираном баллистических ракет», заявил Хук.
Зариф в четверг также заявил: «Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее Совета Безопасности ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД».
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Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Резолюция No2231 Совета Безопасности ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в пятницу.
«Брайан Хук дал странам Евротройки своевременное напоминание, в котором открыто признал, что испытания ракеты Ираном НЕ запрещены в резолюции No2231 Совета Безопасности», - написал иранский министр иностранных дел.
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