Зариф: Резолюция No2231 СБ ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет

«Брайан Хук дал странам Евротройки своевременное напоминание, в котором открыто признал, что испытания ракеты Ираном НЕ запрещены в резолюции No2231 Совета Безопасности», - написал иранский министр иностранных дел.

«Одним из недостатков иранской ядерной сделки является то, что она ЗАКОНЧИЛА запрет на испытания Ираном баллистических ракет», заявил Хук.

Зариф в четверг также заявил: «Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее Совета Безопасности ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД».

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