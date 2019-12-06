6 дек. 2019 г., 12:58
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News Code: 83582961
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Зариф: Резолюция № 2231 СБ ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет

Зариф: Резолюция № 2231 СБ ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет

Тегеран, 6 декабря, ИРНА - Резолюция № 2231 Совета Безопасности ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в пятницу.

«Брайан Хук сделал странам Евротройки своевременное напоминание, в котором открыто признал, что испытания ракет Ираном НЕ запрещены резолюцией № 2231 Совета Безопасности ООН», написал иранский министр иностранных дел.
«Одним из недостатков иранской ядерной сделки является то, что она утвердила запрет на испытания Ираном баллистических ракет», заявил Хук.
Зариф в четверг также заявил: «Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью с целью скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД».

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