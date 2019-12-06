Зариф: Резолюция № 2231 СБ ООН не запрещает испытания Ираном баллистических ракет

«Брайан Хук сделал странам Евротройки своевременное напоминание, в котором открыто признал, что испытания ракет Ираном НЕ запрещены резолюцией № 2231 Совета Безопасности ООН», написал иранский министр иностранных дел.

«Одним из недостатков иранской ядерной сделки является то, что она утвердила запрет на испытания Ираном баллистических ракет», заявил Хук.

Зариф в четверг также заявил: «Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью с целью скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД».

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