5 дек. 2019 г., 23:47
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News Code: 83582712
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Зариф назвал откровенной ложью письмо Европейской тройки в ООН

Зариф назвал откровенной ложью письмо Европейской тройки в ООН

Тегеран, 5 декабря. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал письмо Франции, Германии и Великобритании в ООН о ракетной программе Тегерана откровенной ложью европейских держав ради того, чтобы скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по ядерной сделке.

"Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее  ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью с целью скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД", написал Зариф в своём Twitter.

"Если Европейская тройка хочет иметь какую-то международную значимость, она должна проявить свой суверенитет и законные полномочия, а не капитулировать перед американским запугиванием", подчеркнул глава иранского МИД.

В четверг Берлин, Лондон и Париж обратились с письмом к Генеральной Ассамблее  ООН с утверждением о том, что Иран провёл испытание нового образца баллистической ракеты средней дальности.

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