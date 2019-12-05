Зариф назвал откровенной ложью письмо Европейской тройки в ООН

"Последнее письмо Евротройки Генеральной Ассамблее ООН о ракетной программе Ирана является разочаровывающей ложью с целью скрыть неспособность выполнить свои собственные обязательства по СВПД", написал Зариф в своём Twitter.

"Если Европейская тройка хочет иметь какую-то международную значимость, она должна проявить свой суверенитет и законные полномочия, а не капитулировать перед американским запугиванием", подчеркнул глава иранского МИД.

В четверг Берлин, Лондон и Париж обратились с письмом к Генеральной Ассамблее ООН с утверждением о том, что Иран провёл испытание нового образца баллистической ракеты средней дальности.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409