Иран и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в восстановлении систем водоснабжения САР

Меморандум о взаимопонимании в области строительства систем водоснабжения и канализации, чтобы способствовать восстановлению Сирии подписали в четверг министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан и министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус.

В среду Ардаканиан по итогам переговоров с сирийским министром заявил, что сирийский министр заверил его, что при восстановлении инфраструктуры Сирии после войны страна отдаст приоритет дружественному Ирану.

В начале 2019 года первый вице-президент Исламской Республики Иран Исхак Джахангири во время заседания двусторонней межправительственной комиссии в Дамаске заявил, что "Иран будет поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как поддерживал её в борьбе с терроризмом".

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