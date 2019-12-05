5 дек. 2019 г., 23:05
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News Code: 83582693
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В России предупредили об угрозе развала иранской сделки

В России предупредили об угрозе развала иранской сделки

Москва, 5 декабря. ИРНА — Угроза того, что разрушительные процессы вокруг СВПД приобретают необратимый характер, повысилась, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Проблемы не решаются, они накапливаются, и в итоге мы можем оказаться в ситуации, когда не действия Ирана по сокращению его объема обязательств, а бездействие участников СВПД с точки зрения обеспечения жизнеспособности этой договоренности приобретет необратимый характер",- заявил журналистам Рябков.

По его словам, с этой точки зрения "угроза остаться на перроне, когда поезд пойдет дальше, она повышается, и об этом мы будем говорить завтра". "Здесь нет ни грамма преувеличения, наша озабоченность происходящим очень серьезна",- подчеркнул он.

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