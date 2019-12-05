5 дек. 2019 г., 19:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83582551
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Иран пойдет на переговоры с США лишь после отмены нефтяных и банковских санкций

Иран пойдет на переговоры с США лишь после отмены нефтяных и банковских санкций

Вена, 5 декабря. ИРНА — Иран согласится вести переговоры с США лишь после снятия с Тегерана ограничений на продажу нефти и отмене банковских санкций, заявил в интервью ИРНА министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Пока механизм расчетов INSTEX не обеспечит нефтяных транзакций с Ираном мы не можем сказать, что что-нибудь произошло", сказал, комментируя заявление шести европейских стран о присоединении к INSTEX. — Если механизм делает возможным нефтяные транзакции, можно сказать, что механизм работает. Без нефтяных транзакций в эту систему ничего не произошло".

Зангане, который находится в Вене для участия в саммите Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) встретился в четверг с генеральным секретарем организации Мохамедом Баркиндо и председателем саммита ОПЕК Мануэлем Кеведо.

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