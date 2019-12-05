5 дек. 2019 г., 14:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83582181
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Зангане встретился с генеральным секретарем и председателем саммита ОПЕК

Зангане встретился с генеральным секретарем и председателем саммита ОПЕК

Вена, 5 декабря, ИРНА – Министр нефти Ирана Биджан Зангане, присутствующий на саммите Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене, встретился в четверг утром с генеральным секретарем организации Мохамедом Баркиндо и председателем саммита ОПЕК Мануэлем Кеведо.

Встреча началась несколько минут назад, и ожидается, что стороны должны будут проконсультироваться о событиях на рынке нефти.

Со вчерашнего дня в Вену прибыли министры нефти и энергетики стран-экспортеров нефти. Вчера вечером министры нефти Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Ирака встретились с генеральным секретарем ОПЕК.

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи с генеральным секретарем ОПЕК и временным председателем саммита ОПЕК, Зангане сказал, что объявит о своем мнении об снижении добычи нефти ОПЕК после переговоров со своими коллегами.

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