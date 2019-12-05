Зангане встретился с генеральным секретарем и председателем саммита ОПЕК

Встреча началась несколько минут назад, и ожидается, что стороны должны будут проконсультироваться о событиях на рынке нефти.

Со вчерашнего дня в Вену прибыли министры нефти и энергетики стран-экспортеров нефти. Вчера вечером министры нефти Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Ирака встретились с генеральным секретарем ОПЕК.

Выступая перед журналистами в кулуарах встречи с генеральным секретарем ОПЕК и временным председателем саммита ОПЕК, Зангане сказал, что объявит о своем мнении об снижении добычи нефти ОПЕК после переговоров со своими коллегами.

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