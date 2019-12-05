5 дек. 2019 г., 14:15
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News Code: 83582166
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Министр нефти Ирана прибыл в Вену для участия в заседании ОПЕК

Министр нефти Ирана прибыл в Вену для участия в заседании ОПЕК

Вена, 5 декабря, ИРНА - Министр нефти Ирана Бижан Зангане прибыл в Вену утром, чтобы принять участие в 177-м саммите стран-экспортеров нефти.

Зангане планирует провести двусторонние встречи с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и рядом министров, участвующих в саммите ОПЕК.

Со вчерашнего дня в Вену прибыли министры нефти и энергетики стран-экспортеров нефти. Вчера вечером министры нефти Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Ирака встретились с генеральным секретарем ОПЕК.

Сегодняшнее заседание ОПЕК состоится на фоне неопределенности в отношении спроса на сырую нефть в следующем году, резкого всплеска поставок со стороны стран, согласных сократить добычу и увеличить запасы нефти в мире. Это вопросы, которые ОПЕК следует рассмотреть с учетом перспектив нефтяного рынка 2020 года.

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