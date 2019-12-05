Санаи: Все документы, необходимые для развития ирано-российских отношений, подписаны

«Отношения между двумя странами значительно выросли во всех областях, и все необходимые документы были подписаны лидерами Ирана и России», - сказал он.

«Последовательные визиты лидеров и министров иностранных дел двух стран являются свидетельством обширных отношений между двумя странами», - указал он.

«В последние годы Россия защищала Иран в ядерной сделке и вместе с другими участниками сделки работает над сохранением этого соглашения», - добавил он.

По его словам, конечно, отношения и сотрудничество независимого Ирана и сильной России на благо обеих стран, региона и мира.

Поведение Ирана в ядерной сделке основано на рациональности

«Поведение Ирана в отношении ядерной сделки - это поведение независимого государства, сильного и придерживающегося международных принципов и законов», - отметил он.

«Другая сторона соглашения, а именно Европа, мало что делает и не предпринимает усилий, которые она должна была поддерживать», - заключил Санаи.

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