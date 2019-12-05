5 дек. 2019 г., 09:43
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News Code: 83581706
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Иран добился значительного роста в области генетики

Иран добился значительного роста в области генетики

Тегеран, 5 декабря, ИРНА - В области генетики, как и областях ИТ и НАНО, Иран добился огромного роста, и темпы развития наук во многих этих областях несопоставимы, заявил председатель Иранского генетического общества Махмуд Тулаи.

Махмуд Тулаи в среду на пресс-конференции в рамках Четвёртого международного конгресса и 16-го Национального конгресса генетики, состоявшегося в конференц-зале факультета наук Университета Тарбиат Модаррес, сказал, что генетика может быть очень полезной и для сферы занятости.

«В прошлом году 75% доходов от экспорта фармацевтической продукции страны приходилось на экспорт биотехнологических лекарств, что могло бы помочь как экономике страны, так и её научному развитию», - отметил он.

4-й Международный конгресс и 16-й Национальный конгресс по генетике пройдёт в Тегеране 15-17 апреля 2020 года с участием иранских и зарубежных исследователей.

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