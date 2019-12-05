5 дек. 2019 г., 09:39
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News Code: 83581703
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Будет построен совместный промпарк Ирана и Азербайджана

Будет построен совместный промпарк Ирана и Азербайджана

Ардебиль, 5 декабря, ИРНА - Губернатор иранской провинции Ардебиль Акбар Бехнамджу объявил о выборе Парсабада в качестве места совместного промышленного парка Ирана и Азербайджана.

Акбар Бехнамджу в среду в рамках визита азербайджанских представителей промышленности и экономики в Иран и встречи с официальными лицами Ирана для определения местоположения совместного промышленного парка отметил, что место было выбрано благодаря его близости к железной дороге Парсабад-Азербайджан.

«Местоположение также одобрено азербайджанской делегацией промышленности и экономики, и в ближайшие недели представители властей провинции Ардебиль отправятся в Баку для двусторонних переговоров», - сказал он.

По его словам, строительство этого индустриального парка приведёт к серьёзным изменениям в экономической сфере провинции и страны.

«Построив этот пропарк, мы сможем расширить производство упаковок в регионе и в кратчайшие сроки экспортировать продукцию провинции в Центральную Азию и Россию», - добавил он.

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