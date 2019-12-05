Казем Мотамеднежад - репутация иранских коммуникационных наук в научных кругах мира

Казем Мотамеднежад - профессор, который, хотя и активно участвовал в создании факультета социальных коммуникационных наук, а также в запуске магистратуры и аспирантуры, является пионером в области всестороннего развития коммуникативных знаний в Иране. Он скончался 5 декабря 2013 ujlf.

Распространение коммуникационных наук в Иране

Мотамеднежад, видная фигура в области коммуникационных наук, был в числе первых студентов, которые отправились на Запад и обучались в данной области, открыв поле для этой науки, считающейся одной из новых в мире.

Он глубоко верил в свободу общения и средства массовой информации и уделял особое внимание вопросу национального равенства и развития коммуникаций. Он также выделял права средств массовой информации и корпоративные права.

Членство в научном мировом сообществе

Мотамеднежад был членом многих научных сообществ по всему миру, в том числе Международной ассоциации по изучению СМИ и коммуникаций с 1962 года, Международной ассоциации космического права с 1967 года, Международного института связи и Французской ассоциации коммуникаций и информационных наук 1983 года.

Произведения

Его книги о медиа-праве и коммуникационному праву известны во всём мире.

Статьи, представленные о науке коммуникаций на международных и региональных конференциях и семинарах, важны с точки зрения подтверждения этой науки. В качестве эксперта в этой области он выступал с многочисленными докладами на конференциях и семинарах, и эти статьи используются в качестве ссылок сегодня во всём мире.

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