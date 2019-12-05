Иран призвал Международный уголовный суд оставаться независимым и беспристрастным

18-е заседание Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге стартовало в понедельник и будет продолжаться до пятницы.

В ходе встречи представитель Исламской Республики Иран Реза Пурманд подчеркнул необходимость сохранения независимости, беспристрастности и недопущения политического влияния на Международный уголовный суд. Он также осудил недавние угрозы со стороны официальных лиц США против Международного уголовного суда и его судей, прокуроров и сотрудников, и заявил, что эти угрозы помешали правосудию и в то же время стали испытанием для Суда, чтобы он мог и далее демонстрировать свою независимость и эффективность.

Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу 1 июля 2002 года.

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