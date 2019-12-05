Подписано соглашение между Ираном и Белоруссией о содействии торговле

Соглашение было подписано вчера в рамках 82-й сессии политической комиссии Всемирной таможенной организации в Сеуле, Южная Корея.

«Соглашение было подписано в присутствии послов Ирана и Белоруссии главой таможни Исламской Республики Иран Мехди Мирашрафи и председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько»,- заявил он.

«Меморандум был подписан в соответствии с соглашением о создании временной зоны свободной торговли между Ираном и Евразией в целях повышения уровня сотрудничества между двумя сторонами и защиты экономических и социальных интересов обеих сторон», - отметил он.

Как указал Латифи, в соглашении подчеркивалось, что необходимо определить потребности в повышении производительности, таможенном контроле товаров и транспортных средств, находящихся в пути между двумя странами.

В Сеуле, Южная Корея, с 3 декабря проводится 82-я сессии политической комиссии Всемирной таможенной организации с участием Генерального секретаря Всемирной таможенной организации и членов Политического комиссии.