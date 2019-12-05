У Тегерана нет ограничений на развитие отношений с Бишкеком: Джахангири

Первый вице-президент Ирана в среду на встрече с министром транспорта и дорог Кыргызстана Жанатом Бейшеновым выразил удовлетворение успешным проведением Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Кыргызстаном и сказал, что сотрудничество между двумя странами и разработка дорожной карты приведут к развитию двусторонних отношений.

«К счастью, юридические документы, необходимые для расширения отношений и развития ирано-кыргызского сотрудничества, были сформулированы и одобрены, обеспечивая необходимые рамки для развития двусторонних и региональных отношений, особенно в рамках Соглашения Евразийского экономического союза», - указал он.

Ссылаясь на соглашение министров двух стран о создании прямого прямого рейса Тегеран-Бишкек в ближайшем будущем, Джахангири сказал, что это может сыграть важную роль в содействии торговле между двумя странами.

Он подчеркнул использование национальных валют для развития экономических связей и торговых обменов между Ираном и Кыргызстаном, подчеркнув технические и инженерные возможности страны в различных областях, таких как строительство дорог, платины и строительство крупных промышленных предприятий, и отметил готовность Тегерана сотрудничать с Бишкек в области транзита.