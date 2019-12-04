Армения сообщила о модернизации таможенного пункта Мегри для импорта товаров из Ирана

Туманян прибыл в среду в провинцию Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана по приглашению губернатора этой провинции.

По его словам, Восточный Азербайджан является одной из самых передовых провинций с большими возможностями. "Возможности этой провинции и вашей страны, а также хорошие отношения, существующие между народами Ирана и Армении, позволяют нам развивать отношения по всем направлениям", указал он.

Туманян заявил, что Армения является членом Евразийского экономического союза уже пять лет, отметив, что участие в ЕАЭС дает прекрасную возможность для экспорта товаров из Армении в Россию, и Иран также может извлечь из этого выгоду.

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