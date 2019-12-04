Верховный лидер призвал проявить «исламское милосердие» к поднявшим мятеж против повышения цен на Бензин

«Чем быстрее будут рассмотрены эти дела, тем лучше, а к тем, кого подозревают в близости к какой-либо группировке, следует отнестись, проявив в наибольшей степени исламское милосердие», заявил Аятолла Хаменеи по поводу доклада Высшего совета национальной безопасности Ирана о недавних волнениях в стране.
По словам Верховного лидера, граждане, которые погибли, попав под перекрёстный огонь и беспорядки, не сыграв при этом никакой роли в подстрекательствах, будут считаться мучениками, а их семьи будут обеспечены Фондом по делам мучеников и ветеранов.
Аятолла Хаменеи также поручил чиновникам в любой форме выплатить компенсации семьям погибших в ходе демонстраций и помочь наставлениями их семьям.
Верховный лидер призвал власти страны сначала проверять истории семей тех, кто был убит в перестрелках с силами безопасности, а затем утешать те семьи, которые никогда не имели ничего общего с криминалом.
Тегеран, 4 декабря. ИРНА. Верховный лидер Ирана Аятолла Сейед Али Хаменеи в среду призвал судебные органы страны проявить «исламское милосердие» к тем, кто был замешан в недавних беспорядках, последовавших за резким ростом цен на бензин.
«Чем быстрее будут рассмотрены эти дела, тем лучше, а к тем, кого подозревают в близости к какой-либо группировке, следует отнестись, проявив в наибольшей степени исламское милосердие», заявил Аятолла Хаменеи по поводу доклада Высшего совета национальной безопасности Ирана о недавних волнениях в стране.
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