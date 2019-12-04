Ахваз – город мостов и рек

Достопримечательности Ахваза

Наличие реки Карун в городе Ахваз кажется достаточной причиной, чтобы назвать город красивым. Кроме проведения времени с гостеприимными жителями города, туристы также могут побывать на берегах реки Карун. Карун считается самой длиной рекой в Иране, а раньше она также была самой полноводной рекой страны. Ахваз известен как город мостов. "Белый" или "Висячий мост" был построен 80 лет назад. Этот мост считается одним из символов города Ахваз.

Висячий мост​​​

"Чёрный мост" или "Мост победы" – ещё один известный мост в Ахвазе. Поскольку армия Советского Союза во время Второй мировой войны использовала его для доставки продовольствия, вооружённых сил и боеприпасов, он называется "Мостом победы". Он сыграл чуть ли не главную роль в победе союзников во время Второй мировой войны.

Мост победы

"Мост природы" в Ахвазе соединяет парк Лале с береговым парком.

Может быть, не всем известно, что самый большой искусственный водопад на Ближнем Востоке находится в Ахвазе. Фонтаны на берегу "Седьмого моста" Ахваза, с одной стороны, и сочетание водопадов с отражённым светом, с другой, лишь удвоили его красоту. Если вы попадёте в Ахваз, не пропустите этот водопад.

Искусственный водопад

Рынок Абдоль-Хамид также является достопримечательностью Ахваза. Он расположен между улицами Надери и Имам Хомейни. Этот рынок раньше был основным торговым центром города. А рынок Каве - ещё один из рынков города, основанный в эпоху династии Пехлеви.

Дом Моин от-Тоджар – старый карван-сарай (гостиница), который был построен во время правления Насера Ад-дина шаха Каджара. Сегодня этот карван-сарай превратился в музей для туристов.

Церковь Сурб Месроп, которая возведена Тирдадом Давидианом в 1969 году, также расположена в Ахвазе. Тирдад Давидиан был сотрудником Национальной компании нефти Ирана.

Церковь Сурб Месроп

Кухня Ахваза

Тот, кто посещает Ахваз, обязательно должен попробовать местные блюда этого города. Ахвазский фалафель, например, является одним из самых популярных блюд на юге Ирана. Фалафель — блюдо, представляющее собой жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых, приправленные пряностями. Если вы хотите попробовать фалафель, обязательно посетите район Лашгарабад в центре города.

Фалафель

Сувениры из Ахваза

Финики и рыба – основные сувениры Азваза. Финики отсюда считается одним из лучших в стране благодаря сухой погоде. Сладости, которые готовятся из фиников, также очень популярны в этом южном городе.

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