Министр связи Ирана провел встречу с азербайджанским коллегой

"Три иранских предприятия официально начали работу в Республике Азербайджан присоединившись к Агентству инноваций Азербайджана", сказал Азари Джахроми.

По его словам, это стало важным шагом в деле укрепления сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, отметив, что сотрудничество государств в сфере инноваций имеет широкие перспективы.

Иранская делегация во главе с министорм связи и информационных технологий прибыла в Баку для участия в XXV Азербайджанской Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» – Bakutel 2019, которая проходит с 3-го по 6-е декабря в азербайджанской столице в Экспо Центре.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409